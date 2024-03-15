أصالة عن تتر مسلسل "نعمة الأوكاتو": الأغنية لمست قلبى

كشفت الفنانة “أصالة نصرى” عن تفاصيل غنائها تتر المسلسل الرمضاني "نعمة الأفوكاتو"، وعن تأثيرها بكلمات الأغنية.

أصالة الأغنية لمست قلبى:

نشرت الفنانة “أصالة نصرى” فيديو لتتر مسلسل “نعمة الأفوكاتو” عبر حسابها على موقع تبادل الصور “إنستجرام”، وعلقت قائلة:"هالاغنيه جديدة عليي ولمست قلبي والأحلى إني صرت قريبه من ناس من زمان، بتربطنا كلّ مشاعر الود وقعدتنا سوا فيها كلّ السعادة والفائدة ضحكنا واحد ومزحنا واحد، وشغفنا بالفن واحد أخي وصديقي محمد سامي ومي عمر صديقتي الطيبه الحنونه المرتبة".

أضافت:" "شكراً لاهتمامكم فيّي وبصوتي كتير فرصة سعيدة قربنا من بعض ويا ميوشه أحسنتي الأداء وتعلقت بالمسلسل بشكل لايوصف ،وياسامي أحسنت بكل تفاصيل عملك متل العاده مافي متلك.

مى عمر تعلن غناء أصالة تتر مسلسلها:

يذُكر أن أعلنت الفنانة “مي عمر” قبل أيام عن مشاركة “أصالة نصرى” في أغنيتين لمسلسلها،عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

نشرت الفنانة “مى عمر” صورة لها برفقة “أصالة”،وعلقت قائلة: "بصوت أيقونة الشرق نجمة الوطن العربي أصالة، يكتمل مسلسل نعمة الأفوكاتو اللي مها سليم و محمد سامي تعبوا فيه جدا".

وتابعت حديثها قائلة:" "صولا عاملة أغنيتين الأولى لـ دعاية المسلسل و هتنزل قريب جدا وهي أغنية (الجوكر) للشاعر حسام طنطاوي وألحان محمدي وتوزيع خالد نبيل وميكس وماستر العبقري هاني محروس، وكمان عاملة أغنية التتر اللي من إختيار أخونا هاني محروس وهي أغنية (يا حظ) من كلمات ملاك عادل وألحان مدين وتوزيع أماديو، بجد مبسوطه بالأغاني جدا و أصالة إضافة كبيرة للمسلسل، و أكيد شكرا لأخونا الكبير فائق حسن اللي كان مدي كل وقته و مجهوده للمشروع، بحبك يا صولا ويارب الأغاني تكسر الدنيا".

يعرض مسلسل “نعمة الأفوكاتو” يوميًا في تمام العاشرة مساءً على شاشة Mbc مصر، وفي الواحدة والنصف بعد منتصف الليل على Mbc مصر 2 .

طرحت شاشة Mbc مصر، بوستر جديد لمسلسل نعمة الأفوكاتو، بطولة الفنانة مي عمر، أحمد زاهر،أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، والمقرر أن يعرض ضمن السباق الرمضاني 2024.