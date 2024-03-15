أحمد عز:" والدى عاقبنى بسبب الفن.. وعندى فوبيا المرض"

حَل الفنان “أحمد عز” ضيفًا في برنامج "بودكاست Big Time" الذي يقدمه عمرو أديب، أثار تفاعل الجمهور بتصريحات عن بداية حياته الفنية.

أحمد عز والدى عاقبنى بسبب الفن:

حكى الفنان “أحمد عز” عن بداية دخوله للفن، قائلاً:"أبويا كان شغال في البترول وكان متوقع إنني هشتغل زيه بس، أنا لما اتخرجت اشتغلت في الفنادق كموظف استقبال في فندق موفينبيك الهرم وبعدها في المبيعات ،وأنا عندي 25 سنة ومرتبي كان 7500 جنيه سنة 1995".

وأضاف الفنان “أحمد عز”كان يعمل “موديل” بجانب وظيفته الأساسية، وهى التى قادته للتمثيل : "إيناس الدغيدي اختارتني عشان مذكرات مراهقة ومكنتش أستحق البطولة خالص وقتها، فقلتلهم في الفندق عايز أجازة شهرين عشان أعمل الفيلم وأرجع، ومديرتي رفضت وقالت اختار بين الاتنين. رحت استقالت".

كشف الفنان “أحمد عز” عن رفعل والده على تصرفه، قائلاً: "أبويا لما سمع الخبر ساب الأكل، وبعد "مذكرات مراهقة"، قعدت سنة ونص مبيجيليش شغل،حاولوا يخلونى أرجع الفندق وبابا عاقبني وأصدر أمر إن محدش في البيت يديني فلوس".

أحمد عز عندى فوبيا من المرض:

تحدث الفنان “أحمد عز” عن أكبر مخاوفه فى الحياة والذى تحول إلى“فوبيا”،قائلاً:"فوبيا المرض اللي عندي مش من لا شيء، لإن أمي الله يرحمها ماتت وقبل ما تموت كنت عارف هي عندها إيه وما قلتش لأبويا ولا إخواتي وده كان طلبها ، أنا كنت قريب منها جداً وكانت بتدوّر البيت عادي، وكانت بتاخد العلاج الكيماوي وبعدين ترجع البيت تطبخ وتأكّل وأنا الوحيد اللي عارف، أمي كانت جبّارة".

ردًا على سؤال “ليه البنات بتحبك”، قال الفنان “أحمد عز”:"نقطة حبّ البنات أقسم بالله عمرها ما شغلت تفكيري ولكنها نعمة ربنا يديمها، وأنا أبسط بكتير أوي وأخيب بكتير أوي مما حد يتخيل، مش الواد الحلانجي أخيب مما أتخيل وما بعرفش أذوّق الكلام، يعني أنا مش الواد بتاع البنات وده من صغري".