مصرع واصابة 8 اشخاص في تصادم مروع علي طريق الاسماعيلية القاهرة



شهد طريق الاسماعيلية القاهرة الصحراوى حادث تصادم مروع بين سيارة نقل وميكروباص اسفر عن مصرع اربعة اشخاص وتم نقل جثامينهم الي مشرحة مستشفي القصاصين المركزى واصيب اربعة آخرين

وافادت مصادر خاصة للوفد ان اسماء المصابين هم ابراهيم السيد احمد 45 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج واحمد تامر عطية عيسي 25 سنة مصاب باشتباه مابعد الارتجاج واحمد مبارك يوسف 32سنة كدمات وسحجات وجميعهم من مدينة عين غصين مركز الاسماعيلية ،

و عبد الله احمد عبد الله 32 سنة ارتجاج بالمخ مقيم سرابيوم فايد

تلقي اللواء هشام مروان مدير امن الاسماعيلية اخطارا بالحادث وتم توجية عسر سيارات اسعاف لمكان الحادث وتم نقل المصابين للمجمع الطبي للعلاج تحت اشراف الدكتور محمد سامى مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالاسماعيلية

ونقل جثامين المتوفين الي مشرحة القصاصين المركزي وتم اخطار النيابة العامة للمعاينة والتحقيق