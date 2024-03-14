ليفربول يكتسح سبارتا براغ التشيكي بسداسية ويتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزا عريضا على ضيفه سبارتا براغ التشيكي بسداسية مقابل هدف، في المواجهة المقامة على ملعب أنفيلد معقل الريدز ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي.

سجل داروين نونيز وكلارك الهدفان الأول والثاني لفريق ليفربول في الدقيقتين 7، و8، ثم أضاف محمد صلاح الهدف الثاني ومن بعده زميله كودي جاكبو في الدقيقتين 10، 14، بينما قلص الفارق اللاعب فيليكو بيرمانشيفيتش بهدف لسبارتا براغ قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق.

وفي الشوط الثاني سجل كودي جاكبو الهدف الثاني له والخامس لليفربول ثم اختتم دومينيك سوبوسلاي أهداف الريدز.

تألق محمد صلاح..

تألق محمد صلاح بشكل لافت في مباراة ليفربول وسبارتا براغ حيث سجل هدفًا وصنع 3 آخرين ما جعله اللاعب الأول بتاريخ الريدز الذي يسجل 20 هدفًا وأكثر بجميع البطولات، بالإضافة الى بلوغه الى 86 أسيست ليكون رابع أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الفريق.

جاء تشكيل ليفربول للمباراة كالأتي:

حارس المرمى: كويمين كيليهر

الدفاع: كونور برادلي ، جو جوميز ، كوانساه ، أندرو روبرتسون

الوسط: واتارو إندو، بوبي كلارك، دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز ليفربول خارج أرضه بخماسية مقابل هدف وحيد على ملعب ستاديون ليتنا، سجلها أليكسيس ماك اليستير من ضربة جزاء وداروين نونيز "هدفين" ولويس دياز و دومينيك سوبوسلاي.