مركز النيل للإعلام بالفيوم يحتفل بذكرى "يوم الشهيد"

نظم مركز النيل للإعلام بالفيوم التابع لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات ندوة بعنوان يوم الشهيد ذكرى خالدة فى تاريخ الوطن احتفالا بذكرى يوم الشهيد.

جاء ذلك بحضور الشيخ محمود عبدالستار مدير عام الوعظ والإرشاد بالفيوم، ومحمد هاشم مدير مركز النيل للإعلام، وحنان حمدى مسئول البرامج بمركز النيل.

يأتي هذا في إطار حملة قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للإستعلامات للاحتفال بذكرى "يوم الشهيد" تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي وتنفيذا لتوجيهات الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للإستعلامات وبمشاركة عدد كبير ممثلا عن القطاعات الحكومية والأهلية، وعدد من طلاب وطالبات المدارس الثانوية وبعض رجال الدين

جاءت الندوة ضمن احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد في التاسع من شهر مارس من كل عام، والذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969 على جبهة قناة السويس اثناء حرب الاستنزاف.

تناولت الندوة التأكيد على أهمية الإحتفال فى اليوم التاسع من شهر مارس كل عام بذكرى يوم الشهيد تقديرا لدور الشهداء العظيم الذى قدموه من أجل الوطن والدفاع عنه وتقديم أرواحهم فداء لرفعته وحتى تنعم مصر بالأمن والأمان والاستقرار، والتأكيد على أن الدولة والقيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بملف رعاية أسر الشهداء وتثمن دورهم العظيم وتحرص على إحياء ذكرى يوم الشهيد لتخليد الشهداء ويظل ذكراهم فى وجدان الوطن.

مدير عام الوعظ والإرشاد بالفيوم: الشهادة هي أعلى منزلة عند رب العالمين

وفى كلمته أشار الشيخ محمود عبد الستار إلى أن الشهادة هى أعلى منزلة عند رب العالمين " فأنـزل الله تبارك وتعالى فى القرآن: " ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ".

وأشار إلى أن هذا يدل على مكانة الشهداء عند ربهم فهم أحياء ويحشرون مع الأنبياء وأنّ مساكنهم السِّدرة، مضيفا أن الشهيد قدم حياته من أجلنا ومن أجل بلدنا مصر العزيزة الغالية، والتى نحيا جميعا من أجلها ومن أجل استقرارها وأمنها، مؤكدا أن الشهيد عبد المنعم رياض الذى استشهد أثناء حرب الاستنزاف، وهو أحد أكبر قيادات الجيش فى ذلك الوقت لكنة كان يحارب مع جنوده وكان موجود فى مقدمة الصفوف الاولى، مما يعكس يقينه وحبة لبلده وإصراره على النصر أو الشهادة، وفى هذا دروس لنا جميعا فى الدفاع عن الوطن وترسيخ لقيم الانتماء والولاء ويجب أن يحيا شبابنا بهذه العقيدة وأن نغرس فى نفوسهم أهمية الوطن وأهمية الدفاع عنه وإن حب الوطن والانتماء إليه جزء من العقيدة.

ولفت مدير عام الوعظ والإرشاد إلى أن شهر رمضان هو شهر الانتصارات ففيه فتح مكة وغزوة بدر وأيضا انتصار العاشر من رمضان السادس من أكتوبر عام 1973، مؤكدا على ضرورة الحرص على تخليد ذكرى الشهداء وأن سيرة هؤلاء الشهداء ستبقى خالدة في الوجدان، وستظل وسام شرفٍ وفخر لكل مصري، ودعا المشاركين لأهمية العمل على رفعه هذا الوطن والدفاع عنه بكل الوسائل ووجه تحيه اعزاز وتقدير لأرواح شهداء الوطن من الجيش والشرطة.