صحة الدقهلية: تنفيذ 27 دورة تدريبية على أساسيات الجودة خلال الشهر الماضى

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، قيام إدارة الجودة بمديرية الصحة بعقد 27 دورة تدريبية على معايير الاعتماد وأساسيات الجودة بمشاركة نحو 700 من أعضاء الفرق الطبية بجميع مستشفيات ووحدات المحافظة خلال الشهر الماضى وذلك بقاعات إدارة التدريب وقاعات مستشفيات أجا و نبروة علاوة على مركز الأسنان ومستشفى الرمد والجلدية .

وأشاد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن نجاح إدارة الجودة بمديرية الصحة بقيادة الدكتورة نجلاء فوزي مدير إدارة الجودة بمديرية الصحة في الإرتقاء بجودة الأداء الوظيفي للعاملين بالقطاع الطبي والذي يعود بالمردود الإيجابي علي المواطنين.

وأضاف وكيل الوزارة، أن عدد الجولات الميدانية خلال فبراير بلغ نحو 36 زيارة متابعة ميدانية إلى جانب المرور على أقسام الكلى ومتابعة أعمال التطوير بالحضانات للتاكد من تطبيق معايير الجودة للمنشآت الصحية و سلامة وأمان المريض

يأتى ذلك فى اطار إستمرار مديرية الشؤون الصحية في تطوير منظومة القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات الطبية المختلفة بها والإرتقاء بنوعية الخدمة المقدمة بها وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية .