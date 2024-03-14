الإعلامي خيري رمضان ينعي شقيقته

أعلن الإعلامي خيري رمضان عن وفاة شقيقته، حيث كتب عبر حسابه، "انتقلت إلى رحمة الله شقيقتي بركسام رمضان، نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، وستقام صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر غداً بعد صلاة غدا الجمعة ، بناءً على وصية المرحومة ويقتصر العزاء على تشييع الجنازة نرجو الدعاء..اللهمّ اعف عنها و اغفر لها و ارحمها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة".

بركسام رمضان تخرجت في كلية الآداب قسم الصحافة، عام 1974 وعملت في وظيفة المحررة الأدبية لجريدة الأخبار منذ عام 1976.

وعملت كمعدة برامج ثقافية ودرامية للبرنامج الثقافي حيث قدمت: "ناجي" قيثارة حب عربية، "كامل الشناوي" آخر الظرفاء، الجنوبي "أمل دنقل"، "مي" راهبة في دير، بالإضافة إلى برنـامج "كتاب في حياتي" والذي استمرت في إعداده على مدى ست سنوات، وبرنـامج "قمم مصرية" للقناة الثالثة وكذلك برنامج "تنويعات على لحن واحد".

كما سبق وأصدرت بركسام رمضان كتاب طيور خارج السرب عن دار هلا، القاهرة، عام 2008.