محافظ كفر الشيخ يتفقد الخدمات ويغلق عدد من المحال والمعارض المخالفة

تفقد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، عددًا من شوارع وأحياء مدينة كفرالشيخ، للإطلاع على سير العمل بالمشروعات الخدمية الجارى تنفيذها، ومتابعة مستوى النظافة، وتطهير شبكات الصرف الصحى، وصيانة أعمدة الإنارة، وإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين، وذلك فى إطار حرصه على متابعة المرافق العامة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد "شارع الخليفة المأمون، وشارع النبوى المهندس، وشارع حافظ بدوى، وشارع صلاح سالم، وشارع الجمهورية، وشارع الجيش، وشارع 23 يوليو، وشارع البحر، وشارع الاستاد"، فضلًا عن تفقد منطقة الأوقاف، هذا بالإضافة إلى تفقد أعمال التطوير بكورنيش ميت يزيد، كما تابع كافة أعمال التطوير الجارية فى تلك الشوارع، موجهاً بسرعة الإنتهاء منها.

كما قرر غلق عدد من المحال ومعارض السيارات لمخالفة القانون، وذلك لعدم التزامها بقواعد السلامة.