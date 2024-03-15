حملات مكثفة لإزالة التعديات بالعبور الجديدة

في اطار توجيهات المهندس احمد رشاد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور بمحافظة القليوبية، بضرورة تكثيف حملات متابعة ورصد المخالفات داخل أحياء المدينة، لرصد وإزالة أي مخالفة في مهدها، بالتنسيق بين إدارتي التنمية والأمن بالجهاز،وبناء عليه تم شن عدة حملات مكثفة علي مدار اليوم تحت اشرف إدارتي التنمية والامن بالجهاز بمعاونة الجهات المعنية، واسفر عمل الحملات عن الأتي:--

إزالة فورية لدور مخالف بدون ترخيص بالقطعة رقم( ١)بلوك (١٩٠٦١) بالحى الرابع وتم التحفظ على المعدات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز.

إزالة الاشغالات بالطريق البطئ بجوار نفق التاسع وتم ازالة الباعة الجائلين ومصادرة التروسيكلات المضبوطة بمقر الجهاز.

كما تم تشكيل حملة ليلية للتصدى ولمجابهة اي مظاهر للعشوائية بالمدينة، واستهدفت الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة وكذلك تم المرور بمحيط مسجد الحى القيوم بالحي الثامن للتأكد من التزام الباعة بعدم الافتراش خارج محيط المسجد.

وأن أعمال الإزالة جاءت في إطار الاستجابة السريعة والفورية لشكاوي المواطنين، من الإشغالات المتواجدة من الباعة الجائلين، مشيرا إلى ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق والمرور، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق، وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة، والتنبيه على أصحاب الأكشاك المرخصة وأصحاب المحال، بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم.