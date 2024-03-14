طلاب “مجمع الأقصر الدولي” يحصدون المركز الأول بمسابقة أوائل طلاب معاهد الرعاية التمريضية

شهدت الأقصر ختام فعاليات مسابقة طلاب المعاهد التمريضية، وخلال زيارتها التدريبية لمحافظة الأقصر ، دعمت الدكتورة" كوثر محمود "عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية مناظرة الفاعليات النهائية لتصفيات أوائل طلاب المراحل المختلفة لجميع معاهد الرعاية التمريضية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر



حيث عقدت المعاهد التمريضية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر الفاعليات والاختبارات النهائية لمسابقة أوائل الطلاب بحضور دكتور" احمد البرعي" مدير فرع الاقصر

ودعم معالي النائب دكتورة "كوثر محمود "

نظرا لاهتمامها الشديد بممثلي الخدمات التمريضية لكونها ايضا تشغل منصب نقيبا عاما للتمريض بجمهورية مصر العربية و عضويتها بالبورد العربي

كما تأتي مسابقة أوائل طلاب المعاهد التمريضية بمعاهد الرعاية إيماناً من الهيئة العامة للرعاية الصحية بأهمية التفوق العلمي والتميز المؤسسي لطلابها الدارسين في معاهدها التمريضيا من خلال بث روح التنافس والتفوق لضمان اجيال مؤهلة لتقديم اعلي مستوي من الخدمات التمريضية .

وتعد المسابقة الطلابية هي المسابقة الثانية في العام الثاني علي التوالي لتشغيل معاهد الرعاية التمريضية رسميا بمحافظة الأقصر وتحقيق هدفها المنشود في رفع كفاءة الخطة التعليمية

فيما جاءت نتيجة التصفيات النهائية فوز كل من :بالنسبة للصف الأول التمريضي فاز طلاب معهد رعاية مجمع الأقصر الدولي بالمركز الأول ومعهد رعاية الكرنك بالمركز الثاني

أما الصف الثاني التمريضي جاء بفوز معهد رعاية حورس بالمركز الأول ومعهد رعاية الكرنك بالمركز الثاني

بينما للصف الثالث التمريضي

فاز أيضاً طلاب معهد رعاية حورس بالمركز الأول و معهد رعاية الكرنك بالمركز الثاني



علما بان إجمالي الطلاب الدارسين بالمراحل التعليمية المختلفة لمعاهد الرعاية التمريضية بالأقصر مايقرب من 1400 طالب وطالبة تم اختيارهم من افضل طلاب المرحلة الإعدادية المتقدمين لمعاهد الرعاية الصحية بالمحافظة.

وجدير بالذكر أن زيارة النائبة لمحافظة الأقصر جاءت في إطار عدد من المهام منها متابعة المقابلات الشخصية لاختيار أعضاء جدد من رؤساء الخدمات التمريضية بالمنشات الصحية بالإضافة إلي المشاركة في العملية التعليمية للخطة التدريبية سواء لمقدمي الخدمات التمريضية أو فرق القابلات التمريضية المختارين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمبادرة الالف الذهبية .