نائب وزير الإسكان وقنصل فرنسا يتفقدان المحطة الشرقية بالإسكندرية

أشادالدكتور سيد اسماعي نائب وزير الإسكان بالتكنولوجيا الحديثة المنفذة بالهاضم والذى يأتى تنفيذه فى إطار استراتيجية الدولة لمواجهة تغير المناخ، والحفاظ على البيئة والصحة العامة، والاعتماد على مصادر الطاقة غير التقليدية، حيث يتم استخدام غاز الميثان الناتج من هضم الحمأة، فى توليد طاقة كهربائية، تغطي أكثر من 60 % من استهلاك المحطة للطاقة.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور.سيد اسماعيل نائب وزير الإسكان والمهندس أحمدعبد القادر رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي و كليمونس فيدال مدير الوكالة الفرنسية للتنمية “AFD” و لينا بلان قنصل عام فرنسا بالإسكندرية بزياره لمحطة معالجة التنقية الشرقية لتفقد تشغيل مشروع هاضم التنقية الشرقية والذي يهدف الي إعادة تأهيل المرحلة الابتدائية من المحطة واضافة وحدة معالجة الحمأة الناتجة وتقليل تأثير الحمأة وتحسين الوضع البيئى عن طريق الحد من التلوث وتقليل الروائح الكريهة الناتجة من المحطة بتقليل نسبة ٣٠ % من حجم الحمأة الناتجة بالإضافة الي توليد طاقة كهربائية تصل إلى ٥٠ % من الطاقة المستخدمة بالمحطة تكلفة المشروع بلغت ٨٥٥ مليون جنيه مصري و ٥٩ مليون يورو.

ويقوم الهاضم بإنتاج غاز الميثان الذى بدوره يستخدم فى توليد الكهرباء عن طريق أربع مولدات بطاقة إنتاجية حوالى 113.1 الف كيلو وات يوميا ويغطى حوالى 60 % من إستهلاكات المحطة بإجمالى 40 مليون كيلو وات ساعة مما يوفر 16000 الف طن كربون سنويا.



كما قدم نائب وزير الإسكان الشكر لمجهودات الجهات المانحة والشركات القائمة علي التنفيذ لما لذلك من كبير الأثر في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية علي أهمية محطة التنقية الشرقية التي تستقبل ما يقرب من 50 % من كمية الصرف الصحي بالمحافظة عن طريق محطات الرفع وإنها تخدم ما يقرب من 4 مليون نسمة، وعلي الأثر الهام والإيجابي للمشروع