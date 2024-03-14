قنا| تعيين اثنين من مـديري العموم

أدي موظفين اثنين اليمين أمام محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، بالديوان العام، اليوم الخميس، بعد تعيينهما بمنصب مدير عام مديرية الشباب، مدير عام الادارة العامة للتنظيم والترتيب بمديرية التنظيم والإدارة.

وجاء نص القسم " أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون ، وأن أخدم الدولة ، وأن أحافظ على المال العام ، وأن أؤدي واجباتي الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل ، وعلى الوجه الأكمل لخدمة الشعب.

وهنأ المحافظ، محمد عبد الرحيم عرفة، لتوليه منصب مديرعام مديرية الشباب بمديرية الشباب والرياضة، ومحمد حسن محمد مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والترتيب بمديرية التنظيم والادارة بقنا.

أداء اليمين

متمنيا لهما التوفيق في دعم وتطوير منظومة العمل، وبذل الجهد والتفاني وتحمل المسؤولية، موجها إياهم بحسن معاملة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وأبرز المحافظ، المحافظة تضم مجموعة متميزة من التنفيذيين الذين يعملون وفق رؤية واضحة واستراتيجية تنموية محددة لخدمة المواطن وتحقيق رضاه.

حضر حلف اليمين، محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد ، و أحمد عطيه مدير إدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة .