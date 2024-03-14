آية كابيتال القابضة تنفذ شراء 1.25 مليون سهم خزينة

قالت شركة آية كابيتال القابضة، في بيان للبورصة انه تم تنفيذ عملية شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء.

اضافت الشركة أنها قامت بشراء 1.25 مليون سهم خزينة.

وحققت أيه كابيتال القابضة، صافي أرباح مجمعة بلغت نحو 66.46 مليون جنيه منذ تاريخ التأسيس في 18 يناير حتى نهاية ديسمبر 2023.

وسجلت إيرادات مجمعة بلغت 724.62 مليون جنيه منذ تاريخ التأسيس حتى نهاية ديسمبر الماضي.

وعلى صعيد القوائم غير المستقلة، سجلت الشركة منذ تاريخ التأسيس خسائر بلغت 4.27 مليون جنيه