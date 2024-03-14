حبس شخصين بتهمه سرقة سيارة في شبرا

قررت جهات التحقيق بالقاهرة حبس شخصين 4 أيام علي ذمة التحقيقات في سرقة سيارة بمنطقة شبرا، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد ألقت القبض علي شخصين لقيامهما بسرقة سيارة ملك أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة شبرا.

وبمواجهتهما إعترف أحدهما بأنه نظرًا لطبيعة عمله لدى المجنى عليه قام بإصطناع نسخه لمفتاح السيارة، وإستعان بالأخر للإستيلاء عليها ومساومة مالكها على إرجاعها نظير مبلغ مالى.

كما تم بإرشادهما ضبط السيارة بمحيط سكن أحدهما.

وفى سياق اخر تنظر محكمة جنح الشروق، غدا الخميس محاكمة متهم تسبب في وفاة سائق في حادث مروري بمدينة الشروق.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم اصطدم بالمجني عليه على طريق الشروق، ما تسبب في إصابته التي تسببت في وفاته بعد نقله إلى المستشفى.

وكانت قد تلقت النيابة تقرير طبي يفيد بوصول المجني عليه إلى المستشقى مصابا بجروح ونزيف داخلي قبل وفاته.