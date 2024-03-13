تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي أمام نيس في كأس فرنسا

أعلن لويس إنريكي عن تشكيلة فريقه الرسمية للقاء نيس في ربع نهائي كأس فرنسا المقرر إقامتها اليوم ، الأربعاء، على ملعب حديقة الامراء.

وجاءت التشكيلة كالتالي:

في حراسة المرمى.. دوناروما

في خط الدفاع.. هيرنانديز – بيرالدو- نونو مينديز- فابيان

في خط الوسط.. زائير إيمري- فيتينها- كانج لي- ديمبلي

في الهجوم.. مبابي- راموس.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيس اليوم في كأس فرنسا



يستعد فريق باريس سان جيرمان لمهمة جديدة مساء اليوم الأربعاء، عندما يلتقي مع نظيره نادي نيس في إطار مباريات دور ربع نهائي كأس فرنسا على ملعب بارك دي برانس.

ويسعى نادي باريس سان جيرمان لتحقيق الفوز أمام نظيره نادي نيس من أجل التأهل لنصف نهائي كأس فرنسا.



موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيس

وتنطلق المباراة اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.



وأكد الإسباني أكد الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان أنه يتعامل مع مواجهة نيس في دور الثمانية لكأس فرنسا باعتبارها مباراة نهائية.

وأوضح "كأس فرنسا مسابقة جذابة للغاية، مثل مسابقات الكأس في كل الدول، إنها مسابقة تاريخية تعشقها الجماهير".

ويحمل سان جيرمان الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب كأس فرنسا برصيد 14 لقبا، لكن اللقب غاب عن خزائنه منذ عام 2021.