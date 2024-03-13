وصلة مزاح قبل الإفطار تنتهي بجريمة.. مسجل ينهي حياة جاره بالإسكندرية

لقي عاطل مصرعه على يد صديقه طعنًا بسكين، بشارع السوق في منطقة الدخيلة، غربي الإسكندرية، بعد وصلة مزاح بين الطرفين قبل مدفع الإفطار، انتهت بتسديد طعنات قاتلة للمتوفى أودت بحياته.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، بلاغ، من مستشفى دار الشفاء، يفيد بوصول شخص مصاب بجرحين طعنيين وتوفى فور وصوله المستشفى.

مسجل ينهي حياة جاره بالإسكندرية

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، تبين من الفحص والمعاينة وجود جثة (عبدالرحمن.ي.ج- 20 سنة- بدون عمل وله معلومات جنائية مسجلة- مقيم بمنطقة الدخيلة- دائرة القسم)، وبمناظرتها تبين إصابتها بجرحين طعنيين نافذين بالفخذ اليسرى والظهر، وتوفي فور وصوله إلى المستشفى.

تبين من التحريات حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وصديقه وجاره المدعو (محمد.أ.م- 21 سنة- عاطل- مقيم بذات العنوان- لـه معلومة جنائية مسجلة)، بسبب المزاح فيما بينهما قبل انطلاق مدفع الإفطار، حال تواجدهما بشارع السوق، دائرة القسم، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المتوفى بالضرب بسلاح أبيض (سكين) كان بحوزته محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وتبين من التحريات أن الأهالي نقلوا المجني عليه إلى مستشفى قصر الشفاء، القريب من محل الواقعة لمحاولة إنقاذه، إلا أنه توفى فور وصوله، متأثرا بإصابته. وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ما جاء في تحريات الشرطة.

وتمكن ضباط مباحث القسم من إلقاء القبض على المتهم وبحوزته السكين المستخدم في الحادث.

جرى نقل جثة المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.