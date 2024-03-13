نقيب الفلاحين: 2000 جنيه لإردب القمح سعر مرضي وعادل

قال الحاج حسين عبد الرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين أن موافقة مجلس الوزراء علي ريادة سعر إردب القمح من 1600 جنيه ل 2000 جنيه خبر سار لمزارعي القمح وهو سعر مرض للمزارعين وعادل، لافتا إلى أن طن القمح بالأسعار الجديدة يصل إلى 13 ألف جنيه وهو يزيد عن سعر القمح الروسي حاليا بنحو 3 آلاف جنيه.



سعر طن القمح

وأضاف عبد الرحمن أن سعر طن القمح الروسي يصل حاليا إلى 198 دولارا بنحو 10 آلاف جنيه مصري والقمح المحلي بالأسعار الجديدة يصل إلى 260 دولارا تقريبا أي 13 ألف جنيه مصري تقريبا، إذ يزيد سعر الإردب عن 40 دولارا بسعر الدولار حاليا في مصر فيما لا يزيد سعر إردب القمح الروسي عن 31 دولارا إذ يزن إردب القمح 150 كيلو جرام.

وأشار أبوصدام إلى أن هذا السعر هو السعر الذي طالب به المزارعون من قبل ويعد إقرار السعر استجابة لرغبة المزارعين بعد أن كان السعر الاسترشادي الذي وضعته الحكومة مؤخرا هو 1600 جنيه للإردب مما يسعد المزارعون ويعد دعم لهم وتحفيزا لزيادة الكميات التي سوف تورد للحكومة.

وأكد عبد الرحمن أن الجهود الحكومية الكبيرة في الآونة الأخيرة لمحصول القمح من توفير تقاو معتمدة ووضع سعر استرشادي مناسب قبل الزراعة تهدف لتشجيع المزارعين لزيادة مساحات زراعة الاقماح مستقبلا وتوريد أكبر كمية ممكنة للحكومة لصناعة رغيف الخبز المدعم، مؤكدا أن المساحة المنزرعة من الاقماح تزيد عن 3 ملايين فدان ونتوقع إنتاجا يزيد عن 9.5 ملايين طن كما نتوقع أن تستلم الحكومة نحو 4 ملايين طن منهم إذ يبدأ حصاد وتوريد الاقماح في أبريل المقبل ويستمر حتي منتصف يوليو القادم.