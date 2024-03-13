81 سنة على رمضان جانا

عتبر أغنية «رمضان جانا» للمطرب الشعبى الكبير الراحل محمد عبدالمطلب من أفضل وأشهر الأغانى التى عبرت عن الشهر الكريم بجانب أغنية وحوى يا وحوى لأحمد عبدالقادر هذه الأغنية الشهيرة جدا غناها عبدالمطلب عام 1943 وهى من تأليف الشاعر حسين طنطاوى ألحان محمود الشريف.

الطريف أن عبدالمطلب غنى رمضان جانا بسبب احتياجه الشديد للمال وقت الحرب العالمية الثانية وحصل من الإذاعة المصرية على مبلغ 6 جنيهات مقابل غناء رمضان جانا ولم يكن يتصور أن تكون تلك الأغنية من علامات الشهر الكريم على مدى أكثر من 80 عاما عبدالمطلب بصوته الرخيم

استطاع أن يغنى بلسان الملايين حول فرحة قدوم الشهر الكريم وكان لا يزال بلا شك من أفضل المطربين الشعبيين فى تاريخ الغناء المصرى والعربى.

تمر السنوات وتبقى أغنية رمضان جانا حالة نادرة من الإبداع تسعد القلوب بشهر رمضان تلك الأغنية خالدت اسم عبدالمطلب الذى رحل عن دنيانا منذ 44 عاما وبالتحديد يوم 21 أغسطس 1980 رحل بجسده وبقيت أغنية رمضان جانا معبرة عن العصر الذهبى للغناء بكافة أشكاله، أخيرا ربما لا يعلم الكثيرون أن المطرب أحمد عبدالقادر رفض غناء رمضان جانا واكتفى بوحوى يا وحوى التى غناها 1937 لتكون من نصيب عبدالمطلب ملك الأغنية الشعبية وصاحب رمضان جانا التى تدغدغ مشاعر كل من يسمعها على مر الأجيال المختلفة.