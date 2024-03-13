أحمد رزق: دور فاروق الرفاعى استفزنى

يخوض الفنان أحمد رزق تجربة درامية جديدة هذا العام من خلال شخصية «فاروق الرفاعى» الذراع اليمنى لعمه «محمود الرفاعى» الذى يحاول التقرب منه دائماً من أجل السيطرة على كل شىء، خاصة بعد رفض ابنه الأكبر «ياسين الرفاعى» الذى يجسده الفنان أمير كرارة العمل فى تجارة «الآثار والمخدرات».

يظهر الفنان أحمد رزق بشخصية جديدة ومختلفة تماما عن جميع أدواره السابقة، وبالرغم من نجاحه خلال السنوات الماضية فى شخصيات الكوميديا، إلى جانب أيضاً نجاحه فى أدوار الشر، إلا أنه هذا العام من خلال «بيت الرفاعى» يخوض تجربة جديدة فى منطقة درامية جديدة ربما لم يتطرق إليها من قبل، بالرغم من ظهوره أيضاً العام الماضى فى شخصية «الشرير» من خلال مسلسل «حضرة العمدة».

بداية كبيرة وردود أفعال إيجابية استحوذت على كافة صفحات «السوشيال ميديا» بعد عرض أولى الحلقات، ولكن مؤكد ما زالت الحلقات القادمة من المسلسل تخبئ الكثير، فى حوار مع «الوفد» تحدث الفنان أحمد رزق عن شخصية «فاروق» فى مسلسله الجديد «بيت الرفاعى»، وعن ردود أفعال الجمهور ورؤيته لموسم دراما رمضان للعام الجارى 2024.

< حدثنا عن شخصية «فاروق الرفاعى» التى لفتت انتباه الجمهور منذ الحلقة الأولى للمسلسل؟

<< شخصية فاروق من الشخصيات «الثقيلة» فنيا، لأنه شخص يريد الوصول والاستحواذ على كل شىء، ويعمل فى تجارة الآثار، ويدخل فى صدام مباشر مع ابن عمه «ياسين الرفاعى» الذى يرفض العمل فى الممنوع، ولذلك هى ليست شخصية شريرة، ولكن شخصية مليئة بالخطوط الدرامية المختلفة والانطباعات، لأنه فى النهاية يفعل ما تربى عليه من عمه «محمود الرفاعى»، فشعرت أنها الشخصية المناسبة للظهور هذا العام، بعد النجاح الكبير خلال العام الماضى مع مسلسل «حضرة العمدة»، خاصة أن كلا من الشخصيتين مختلفتان عن بعض تماما.

< كيف كان استعدادك للشخصية؟

<< فى الحقيقة الشخصية مكتوبة بشكل رائع وجلست مع المخرج الكبير أحمد نادر جلال فى البداية، وشرح لى مضمون الشخصية والشكل العام لها قبل بداية التصوير، بالإضافة إلى قراءتى للسيناريو باستمرار منذ توقيعى للعمل وقراءة المشاهد كثيرا، حتى أصبحت متعايشاً تماما مع شخصية فاروق، وهذا أصعب ما واجهته فى العمل، لا الشخصية بعيدة تماماً عنى، ولكن بالنسبة لى دائما الأدوار المختلفة عن الشخصية تساعد كثيرا فى إبراز الموهبة وتسلط الضوء عليها.

< وماذا عن العمل مع الفنان «أمير كرارة»؟

<< أمير كرارة فنان كبير ومن أهم نجوم دراما رمضان بشكل سنوى، بالطبع سعيد للغاية بالتعاون معه هذا العام، وسعيد بتعليقات الجمهور أنه تعاون ناجح، فكواليس التصوير رائعة ومحفزة للغاية سواء مع أمير أو جميع أفراد العمل وجميعنا اجتهدنا وتعبنا كثيرا فى المسلسل من أجل الوصول لما نحن عليه الآن.

< كيف ترى المنافسة فى موسم دراما رمضان حتى الآن؟

<< موسم دراما رمضان من أهم المواسم على مستوى الدراما ومن حق كل فنان العمل والاجتهاد وتقديم ما يليق به وبجمهوره، ولذلك لا أرى أنها منافسة، لأن فى النهاية الجمهور لديه أذواق متعددة، وكل جمهور يتابع العمل الذى يلفت انتباهه، وفى النهاية يكون النجاح لمجموعة من الأعمال وليس لعمل فنى واحد، وسعيد للغاية بردود الأفعال الإيجابية على «بيت الرفاعى» وأتمنى أن تستمر حتى النهاية.