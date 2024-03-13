دور "المرأة في تعزيز قيم الإنتماء" على طاولة المناقشات المنيا

نظم بيت ثقافة مغاغة شمال محافظة المنيا ، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بالمدرسة الإعدادية ، بقرية شم القبلية ، ضمن برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف ، المقام ضمن برامج وزارة الثقافة ، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني ، بالتعاون مع محافظة المنيا.

بدأت الفعاليات بلقاء بعنوان "دور المرأة في تعزيز قيم المواطنة والإنتماء" استهل خلاله دكتور هاني عطا الله أخصائي علم النفس الإكلنيكي ، حديثه بتعريف المواطنة ، موضحا دور المرأة "كأم" في غرس القيم والمباديء القويمة في نفوس الأبناء ، وكذلك دورها في تنمية روح الإنتماء والولاء للوطن من أجل إرساء قواعد السلام الإجتماعي.

واختتم حديثه ، مؤكدا على دور المرأة المحوري في نهضة المجتمعات ، من خلال قدرتها على التغيير الإيجابي ، ومشاركتها في مختلف جوانب الحياة ، كونها عنصرا مساهما في نشر الوعي الثقافي ، وترسيخ الهوية الوطنية لدى النشء، واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي ، من خلال فرع ثقافة المنيا برئاسة رحاب توفيق ، أقيمت ورشة لتعليم الأطفال أساسيات الرسم والتلوين ، تلاها تقديم بعض الجوائز العينية للموهوبين.

واختتم اليوم بلقاء شعري قدم خلاله الشاعر محمد عبد القوي ، مجموعة من قصائده الوطنية ، بحضور عدد من المواهب الأدبية الشابة، وشعراء نادي أدب مغاغة ، جديرا بالذكر أن برنامج "تعزيز قيم وممارسات المواطنة" تنظمه هيئة قصور الثقافة بمحافظة المنيا، ضمن برامج وزارة الثقافة المنفذ بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم ، والشباب والرياضة، وبالتنسيق مع مجلس المدينة، وتتجدد فعالياته أسبوعيا بقرية من قرى المحافظة.