الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

دور "المرأة في تعزيز قيم الإنتماء" على طاولة المناقشات المنيا

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

نظم بيت ثقافة مغاغة شمال محافظة المنيا ، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بالمدرسة الإعدادية ، بقرية شم القبلية ، ضمن برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف ، المقام ضمن برامج وزارة الثقافة ، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني ، بالتعاون مع محافظة المنيا.

 

بدأت الفعاليات بلقاء بعنوان "دور المرأة في تعزيز قيم المواطنة والإنتماء" استهل خلاله دكتور هاني عطا الله  أخصائي علم النفس الإكلنيكي ، حديثه بتعريف المواطنة  ، موضحا دور المرأة "كأم" في غرس القيم والمباديء القويمة في نفوس الأبناء ، وكذلك دورها في تنمية روح الإنتماء والولاء للوطن من أجل إرساء قواعد السلام الإجتماعي.

 

واختتم حديثه ، مؤكدا على دور المرأة المحوري في نهضة المجتمعات ، من خلال قدرتها على التغيير الإيجابي ، ومشاركتها في مختلف جوانب الحياة ، كونها عنصرا مساهما في نشر الوعي الثقافي ، وترسيخ الهوية الوطنية لدى النشء، واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي ، من خلال فرع ثقافة المنيا برئاسة رحاب توفيق ، أقيمت ورشة لتعليم الأطفال أساسيات الرسم والتلوين ، تلاها تقديم بعض الجوائز العينية للموهوبين.

 

واختتم اليوم بلقاء شعري قدم خلاله الشاعر محمد عبد القوي ، مجموعة من قصائده الوطنية ، بحضور عدد من المواهب الأدبية الشابة، وشعراء نادي أدب مغاغة ، جديرا بالذكر أن برنامج "تعزيز قيم وممارسات المواطنة" تنظمه هيئة قصور الثقافة بمحافظة المنيا، ضمن برامج وزارة الثقافة المنفذ بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم ، والشباب والرياضة، وبالتنسيق مع مجلس المدينة، وتتجدد فعالياته أسبوعيا بقرية من قرى المحافظة.

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