الهلال السعودي يحقق إنجاز تاريخي متخطيا عمالقة أوروبا

تأهل الهلال السعودي إلى دور النصف النهائي، من دوري أبطال آسيا لعام 2023-2024، بعد فوزه على الاتحاد السعودي في مباراة إياب ربع النهائي بنتيجة 2-0.

وعلى ملعب الملك عبد الله في جدة، احتفل ياسر الشهراني، بلعب مباراته الـ 400 مع فريق الهلال، حيث سجل الهدف الأول في مرمى الاتحاد.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، أحرز اللاعب البرازيلي مالكوم الهدف الثاني ليمنح الزعيم بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي في بطولة آسيا.

وبعد الفوز على الاتحاد، تمكن الهلال بقيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، من مواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية، محققا رقما تاريخيا غير مسبوق بوصوله للانتصار الـ 28 على التوالي في جميع المسابقات.

الهلال السعودي

منذ مواجهتهم أمام الجبلين في 25 سبتمبر من العام الماضي، لم يتحدث رفاق سالم الدوسري إلا بلغة الانتصارات، حيث حققوا 28 انتصارًا متتاليًا في غضون 5 أشهر ونصف تقريبًا.

تحت قيادة جيسوس، لم يتكبد الهلال أي خسارة خلال 36 مباراة متتالية، بواقع 33 فوزا و3 تعادلات، وتعود آخر هزيمة تعرض لها على مستوى جميع البطولات إلى يوم 12 أغسطس 2023، عندما خسر أمام النصر بنتيجة 1-2 في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية).