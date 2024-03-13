مياه الشرقية: إتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي الوصلات الخلسة بكفر صقر

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، إنه بناءً على الخطة الموضوعة من الإدارة العامة للعدادات والوصلات الخلسة؛ واصلت لجان رصد الوصلات الخلسة تصديها لكافة أنواع الممارسات غير القانونية للتعدي على مرافق الدولة، وخصوصا مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار إلى أنه في نطاق فرع كفر صقر، شنت لجان الوصلات الخلسة، حملات مكثفة خلال الفترة الماضية على العديد من المناطق بقرى «قراجة، وحي النهضة»، وتم وضع خط سير وخطة عمل ممنهجة تحت إشراف مدير عام الفرع لرصد كافه التعديات بهدف تقنين الأوضاع، وازالة التعديات، وحصر التراكمات، وتنشيط الحصيلة، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتجارية اللازمة حيال هذه المخالفات.

وأكد أبو حلاوة أن الشركة لديها استعداد كامل ودائم بالرد على كافة استفسارات واسئلة المواطنين، عبر مراكز خدمة العملاء الموجودة بالفروع الثابتة أو من خلال سيارات خدمة العملاء المتنقلة التي تجوب قرى ومراكز المحافظة طوال أيام الأسبوع، والتي تتيح كافة الخدمات الموجودة بالمراكز الثابته أو من خلال الاتصال برقم الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول.