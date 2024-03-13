قافلة بيطرية مجانية بقرية مباشر ضمن مبادرة "حياة كريمة"

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن المديرية قامت بالتعاون مع معهد تناسليات الهرم بتنظيم قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية مباشر التابعة لمركز ومدينة الإبراهيمية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصرى ومبادرة «حياة كريمة».

جاء ذلك بحضور كل من: مديرى إدارات «الرعاية التناسلية، الإرشاد» بالمديرية،ومديرو وأطباء إدارة الإبراهيمية البيطرية، وعدد من أطباء الإدارات المختصة بالمديرية، ومديرو وأطباء وحدة مباشر البيطرية، بالإشتراك مع نخبة من أطباء معهد تناسليات الهرم، وكبار المربين بالقرية.

وخلال أعمال القافلة، تم من تقديم كافة الخدمات البيطرية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وغشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن القافلة قامت بإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ ٢٩٥ رأس ماشـية، ورش ٤٠٠ رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع ١٥٠ رأس أغنام، وعلاج أمراض الباطنة لعدد ٢٦٥ رأس ماشية، وأمراض تنفسية لعدد ١٨٠ رأس ماشية، وأمراض جلدية لعدد ١٠٥ رأس ماشية، وجراحة ١٠ رأس ماشية وذلك بالمجان.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين، والتوعية بأهمية التأمين على الماشية ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار، جاموس) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية، وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة، والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، ومشروع تسمين عجول البتلو، والتوعية ضد مرضى البروسيلا و السعار.

ووجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها ،وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجاً، بهدف زيادة الوعي البيطرى، وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية، من خلال إجراء الكشف البيطري، وتقديم العلاج المجانى، وتحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.