محافظ المنوفية يوجه بضخ كميات إضافية من السكر لتلبية احتياجات المواطنين

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية معرض "أهلًا رمضان" بشارع كمال النجار بمدينة الشهداء، لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، وذلك لمتابعة سير العمل بالمعرض والوقوف على مدى توافر جميع السلع والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة حفاظًا على حقوق المواطنين.



كما تفقد المحافظ أجنحة المعرض ومنفذ بيع اللحوم والاطلاع بنفسه على جودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة والاطمئنان من المواطنين بالالتزام بالأسعار مقارنة بمثيلاتها بالأسواق، ويضم المعرض منتجات (سكر، أرز، مكرونة، زيت، عدس، فول، سمن، فراخ مجمدة، لحوم، دقيق، ألبان، خضراوات، منظفات، معلبات) وغيرها من المنتجات الضرورية المهمة.

مشددا بالمتابعة المستمرة للحالة العامة لكافة المعارض بنطاق المحافظة والالتزام بالأسعار المعلنة وضخ المزيد من الكميات الإضافية من السكر لتلبية احتياجات المواطنين، مطمئناً جموع المواطنين على توافر كافة السلع بأنواعها المختلفة ومستمرون في ضخ كميات إضافية من السكر بالمنافذ والأسواق لسد متطلبات الأهالي.

يأتي هذا في إطار خطة الدولة لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.