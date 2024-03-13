سقوط 6 أشخاص سرقوا مُزارعًا بالدقهلية بأسلوب إنتحال الصفة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية من (مزارع- مقيم بدائرة المركز) بقيام سيارة "ميكروباص" بالتوقف أمام منزله وترجل منها 5 أشخاص قاموا بالدلوف لمنزله وتفتيشه والإستيلاء على (مبلغ مالى– حقيبة "لاب توب" - 2 هاتف محمول) منتحلين صفة رجال شرطة.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية عن تحديد مرتكبى الواقعة (6 أشخاص " لـ 3 منهم معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم السيارة المستخدمة فـى الواقعة وبعض المسروقات (حقيبة "لاب توب" - 2 هاتف محمول–جزء من المبلغ المالى) وكذا (4 هواتف محمولة"قاموا بشرائها من المبلغ المستولى عليه")،بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة جرائم السرقة

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.