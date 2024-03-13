مذكرة تفاهم بين جامعة القناة و"جى جيانج" الصينية

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة - صباح اليوم الأربعاء البروفيسور جيان يونليانج رئيس جامعة جي جيانج Zhejiang الصينية، على رأس وفد يضم عدد من عمداء الكليات ومديري التعاون الدولي بالجامعة، وتأتى الزيارة بهدف توقيع مذكرة التفاهم المشترك بين الجانبين، وبحث سبل التعاون العلمي والثقافي بين جامعة قناة السويس، وجامعة جى جيانج، من خلال إنشاء برامج تعليمية بينية لطلاب اللغة الصينية بالجامعة، وفقًا لنظام 2+2 لإنشاء قناة علمية بين مركز الدراسات الصينية والعربية المُزمع إنشاؤه في الجامعة، ومركز الدراسات الأفريقية بجامعة جي جيانج.

وفي بداية اللقاء - رحب الدكتور ناصر مندور برئيس الجامعة الصينية، والوفد المرافق له، مشيراً إلى أن جامعة جي جيانج تـُعد من الجامعات العلمية المرموقة في الصين في التميز العلمي، مُعرباً عن بالغ تقديره أن يكون أحد المحكمين لرسالة الدكتوراه التي حصل عليها في الصين من هذه الجامعة العريقة، موضحاً إعجابه الشديد بالتطور المعماري والحضاري في بكين، والذي أصبح محط أنظار العالم أجمع، مرحباً بالمضي قدماً في المشروعات التي يتم بحثها مع الجانب الصيني، خاصة مع النجاح الواضح للكيانات الصينية الكبرى الموجودة داخل جامعة قناة السويس من معهد كونفوشيوس، والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، ومعهد الاستزراع السمكي، موضحاً أن اللغة الصينية يتم تدريسها بجامعة قناة السويس في كليات الآداب والعلوم الإنسانية والألسن، ومعهد كونفوشيوس، وكذلك برنامج اللغة الصينية بكلية التجارة الدولية واللغات بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

هذا وقام البروفيسور جيان يونايانج رئيس الجامعة بإعطاء نبذة عن جامعة جي جيانج، والتي تُعد واحدة من أقدم الجامعات وأكثرها شهرة في الصين، تأسست عام 1897 ، وهي تقع في هانغتشو ، عاصمة مقاطعة جى جيانج، لافتاً إلى إنها جامعة بحثية شاملة مع مجموعة واسعة من التخصصات، بما في ذلك الهندسة والعلوم والطب والاقتصاد والإدارة والأدب والقانون والتعليم، وهي أيضًا واحدة من أفضل الجامعات في العالم ، حيث تم تصنيفها ضمن أفضل 100 جامعة في العالم، حسب تصنيفات جامعة تايمز للتعليم العالي العالمية.



تتمتع جامعة Zhejiang بتاريخ طويل من التميز في التدريس والبحث ، وتشتهر ببرامجها الأكاديمية القوية وقدراتها البحثية، كما أنها موطن لعدد من العلماء والباحثين المشهورين ، وكذلك الفائزون بجائزة نوبل، وقد أنتجت العديد من القادة المؤثرين في الصين.

ثم قام الدكتور ناصر مندور والبروفيسور جيان يونايانج بتوقيع مذكرة التفاهم، والتي تشمل تنفيذ بعض الأنشطة العلمية والبحثية، وتبادل الخبرات الفنية والاستشارية والدراسات والأبحاث.

شهد توقيع مذكرة التفاهم - الدكتور حسن رجب المدير التنفيذي المصري لمعهد كونفوشيوس، والسيد جانج تينج هونج المدير الصيني لمعهد كونفوشيوس.

وفي نهاية اللقاء - قام الدكتور ناصر مندور بإهداء درع الجامعة إلى البروفيسور جيان يونايانج، تقديراً من الجامعة للتعاون المثمر والمُمتدة على مدى أكثر من 20 عاما بين الجانبين.