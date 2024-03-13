الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

وفد من مدارس ستيم للمتفوقين يزور الجامعة اليابانية

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبل اليوم  الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وفدا من مدارس ستيم للمتفوقين ضم كل  من ذكيه زيدان محمد  وولاء طلب من أعضاء  مجلس الامناء ، محمد فوزى مدير التنمية المهنية بادارة المتفوقين ،  رشا سمير مدير المشاركة والاعلام ومسؤل عقد البروتكولات بادارة المتفوقين ، مجدى عبد اللطيف مدير المناهج بالادارة ، د. نشوى مدير التخطيط وا ذكيه زيدان محمد   حيث تم بحث  سبل تعزيز التعاون المشترك

صرح الدكتور سامح ندا  ان خلال اللقاء تم استعراض برامج المنح الدراسية التى تقدمها الجامعة للطلاب المتفوقين بمختلف كليات الجامعة  مشيرا الى ان النموذج اليابانى فى التعليم الذى تتبناه الجامعة يؤهل الطلاب لوظائف المستقبل ويربط الخريجين بسوق العمل على المستوى المحلى والاقليمى والدولى

أشاد  أعضاء الوفد بالمنح التى تقدمها الجامعة لطلاب مدارس ستيم للمتفوقين وأعربوا عن تطلعهم لزيادة عدد المنح التى تقدمها الجامعة لطلابها سنويا

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