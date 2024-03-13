موعد قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أقتربت أضلاع الفرق الثمانية من الاكتمال في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، وذلك بعدما حسم فريقي برشلونة وأرسنال في الساعات الماضية تأهلهم بشكل نهائي لهذا الدور.



موعد قرعة دور ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا

من المقرر ان تجري قرعة دور ربع ونصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة القادمة الموافق 15 مارس 2024.

وتبدأ القرعة في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية، الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر..



سيبث الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم حفل القرعة على الهواء مباشرة بالإضافة إلى قيام شبكة قنوات بي إن سبورتس.



وستحدد القرعة مسارات الفرق الثمانية المشاركة من ربع النهائي وحتى النهائي، وسيتم على أساسها تحديد مباريات نصف النهائي.

موعد دور ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ستقام مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يومي 9-10 أبريل 2024.



أما مباريات الإياب، فتقام يومي 16-17 أبريل 2024 أي بعد الذهاب بأسبوع واحد.

بالنسبة لمباريات نصف النهائي، فيقام الذهاب يومي 30 أبريل و1 مايو 2024.

أما الإياب فتقام مباراتاه يومي 7-8 مايو 2024 أي بعد الذهاب بأسبوع كما المعتاد..