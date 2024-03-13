حى شمال الغردقة يتأهل للتنافس على الجائزة الوطنية فى دورتها الرابعة لعام 2024

أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومي أسماء "المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين" المتأهلة بقائمة العشر الأوائل بجائزة التميز الداخلية على مستوى الجمهورية تمهيداً للتنافس على المراكز الثلاثة الأولى بالجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي" في دورتها الرابعة 2024.



وأشار السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، إلى أن الإعلان يأتي في إطار مواصلة إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي مسيرة تطبيق جوائز التميز الداخلية بالمؤسسات الحكومية لتضم في نسختها الثانية "المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين" على مستوى الجمهورية بهدف دعم جهود الدولة لتعميق ثقافة التميز والجودة ورفع كفاءة منظومة تقديم الخدمات الحكومية.



وأكد بدر أن التوسع في تفعيل نظام جوائز التميز الداخلي بالمؤسسات الحكومية يسهم في تعميق ثقافة التميز وتعزيز روح التنافسية لتسهم في تنمية القدرات البشرية واحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي لتحقيق جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية إضافة إلى العمل على رفع درجة جاهزية تلك المؤسسات واستدامة التميز بها وتأهيلها للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي"، مؤكدا حرص إدارة الجائزة على تقديم كافة سبل الدعم الفني اللازم للمراكز التكنولوجية لتطبيق منظومة الجوائز الداخلية.



يشار إلى أن النسخة الأولى لجوائز التميز الداخلية للمراكز التكنولوجية قد شهدت تقدم عدد 244 مركز تكنولوجي من اجمالي 320 مركز على مستوى الجمهورية ليتأهل لمرحلة الزيارات الميدانية عدد 10 مراكز، تمهيداً للتنافس على المراكز الثلاثة الأولى بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الحالية 2024، وهي مجمع أحياء المنطقة الشمالية - محافظة القاهرة، القنايات محافظة الشرقية، الدقي - محافظة الجيزة، مركز ديوان عام محافظة القاهرة، مدينة دمياط - محافظة دمياط، المركز التكنولوجي بالديوان العام - محافظة بورسعيد، الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة - محافظة الوادي الجديد، مصر الجديدة - محافظة القاهرة، حي شمال الغردقة - محافظة البحر الأحمر، حي المنتزه أول - محافظة الاسكندرية.