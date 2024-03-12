انفجار محول كهرباء داخل كمبوند شهير بالتجمع الخامس وحريق أمام مستشفى السلام الدولي

أصيب شخصان بحروق من الدرجة الأولى بالوجه واليدين نتيجة انفجار محول كهرباء داخل كمبوند شهير بآخر شارع التسعين الجنوبي بالتجمع الخامس.

انفجار محول كهرباء داخل كمبوند شهير بالتجمع الخامس

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة، مفاده انفجار محول كهرباء نتيجة ماس كهربائي داخل الكمبوند، نتج عنه إصابة شخصين بحروق من الدرجة الأولى والثانية بالوجه واليدين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، مدفوعة بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف لنقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ومن ناحية أخرى دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على حريق نشب في جزيرة نيلية في منطقة المعادي أمام مستشفى السلام الدولي.

حريق جزيرة نيلية أمام مستشفى السلام الدولي بالمعادي

البداية بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغا بنشوب حريق جزيرة نيلية أمام مستشفى السلام الدولي بمنطقة كورنيش النيل بالمعادي، وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحريق.

وتجري الآن قوات الحماية أعمال السيطرة على الحريق، وإخماد النيران قبل أن تتمدد إلى مناطق مجاورة.