أصدر مجلس النواب، قرارًا بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

وفقا للقانون .. ما هي عقوبة سرقة التيار الكهربائي

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

كما شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 48 ساعة الأخيرة عن ضبط أكثر من 25 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.

كما لقى مسن قعيد الفراش حرقًا بسبب “سيجارة” داخل غرفته بمنطقة منشأة القناطر، تم نقل الجثمان الي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق

تلقى قسم شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من الأهالي بوجود شخص توفي محترقًا، داخل منزله، وانتقل رئيس المباحث أحمد عكاشة، والقوة المرافقة له إلى محل الواقعة.

وكشفت التحقيقات، أن المتوفى مسن ٧٠ سنة وقعيد منذ 7 سنوات، وأفادت التحريات أن نجل المتوفى شاهد دخانًا يتصاعد من غرفته، وتبين أن سيجارة كان والده يدخنها سقطت من يديه دون انتباهه؛ فأحرقت “البطانية” وحولته لجثة متفحمة، فيما لم يتهم أحدًا بشيء ولا يوجد شبهة جنائيًا، وتحرر محضر بالواقعة.