القنصلية السعودية تهدى الإسكندرية مجمع مصاحف بمناسبة شهر رمضان

أهدت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية عددا من اصدارت المجمع من المصحف الشريف لمحافظة الاسكندرية لتوزيعها على المساجد في المحافظة بمناسبة شهر رمضان المبارك.



جاء ذلك في اطار حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رعاه الله وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يحفظه الله على طباعة ونشر القرآن الكريم من خلال مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف لتصل للمسلمين في كافة اصقاع الارض.

وجاء تسليم هذا الاهداء في لقاء جمع بين مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية و اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية و الشيخ الدكتور سلامة نجم مدير مديرية الأوقاف.