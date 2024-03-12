مضاعفات جديدة تصيب " رفعت" وتتسبب فى تراجع حالته

طرأت مضاعفات جديدة على حالة اللاعب أحمد رفعت نجم نادى مودرن فيوتشر أدت لتراجع حالته الصحية على الرغم من عودته للوعىبشكل كامل أمس بعد إفاقته وتحركت أطرافه وإستقراره بالعناية المركزة إستعدادا لنقله لمستشفى متخصص بالقلب

وقال مصدر طبى للوفد أن تراجع حالة " رفعت “ الصحية جاء نتيجة الآثار الجانبية المتوقعة لإنعاش القلب الرئوي بالصدمات حيث أنزاللاعب دخل المستشفى وهو فاقدا للوعى نتيجة هبوط فى الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب لمدة ساعة ونصف عاد بعدها " رفعت" للحياة بإستجابته للصدمات للصدمات وبدعاء محبيه

وأكد المصدر أن الفريق الطبى عمل مابوسعه طبيا طوال الساعات الماضية الا أن ما وصفه بالانتكاسة الصحية حدثت عقب ظهر اليوم مؤكداعلى أن الله قادر على أن يستكمل شفائه

يذكر أن اللاعب أحمد رفعت نجم نادى فيوتشر قد سقط مغشيا عليه خلال الشوط الثانى من مباراة فريقه أمام نادى الاتحاد السكندرى أمس بستاد الاسكندرية