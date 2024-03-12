تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية الأمراء بكفر الدوار

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالبحيرة ، بإشراف الدكتور هاني جميعه وكيل الوزارة ،قافلة طبية مجانية بقرية الأمراء بكفر الدوار ، وتم الكشف خلالها على ١٠٤٠ مواطنًا مجانا ، من خلال وجود ٨ عيادات طبية .

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( عيادتي الباطنة ٢٧٥ - عيادة الأطفال ٢٣٥ - الجراحة ١٣٤ - النساء ٩٤ - تنظيم الأسرة ٣٧ - العظام ١٩٣ - الأسنان ٧٢ ).

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة ، لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية ،وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.