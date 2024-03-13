إقبال كبير علي معارض الغرفة التجارية أهلا رمضان البحيرة

شهدت معارض السلع الغذائية "أهلاً رمضان" التي تنظمها الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة ،بالتعاون مع مديرية التموين في مدن دمنهور، والمحمودية، والدلنجات، وكفر الدوار، وأبو حمص إقبالاً هائلاً من المواطنين خلال الأيام الماضية.

ويأتي هذا الإقبال الكبير تأكيدًا على أهمية المعارض في توفير السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة وجودة عالية، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية طبقا لتوجيهات معالي وزير التجارة والصناعة.

وأكد محمد الشريف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة ، أن المعارض تضم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية من بقوليات وأرز ومكرونة ودقيق وسكر وزيت، ومعلبات بكافة أنواعها، ولحوم طازجة، وخضروات وفواكه، وغيرها.

وأشار الشريف إلى أن أسعار السلع المعروضة في المعارض تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تتراوح بين 25 و 30%، وذلك بفضل التعاون بين الغرفة التجارية والشركات المشاركة في المعارض .

و أعرب المواطنون عن سعادتهم بتنظيم هذه المعارض، مؤكدين على أنها ساعدتهم على توفير احتياجاتهم من السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

وتوجه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة ، بالشكر والتقدير إلى جميع الشركات المشاركة في المعارض، وإلى جميع المواطنين الذين حرصوا على زيارة المعارض.