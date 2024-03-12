الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

السجن المشدد 5 سنوات لثلاثة أشقاء بالمنيا

منصة محكمة
منصة محكمة

قضت محكمة جنايات المنيا ، اليوم الثلاثاء ، بمعاقبة ثلاثة أشقاء بإحدى قرى مركز مغاغة ، بالسجن المشدد 5 سنوات ، والزمتهم المصاريف الجنائية ، لقيامهم بالتعدي على آخر، وإصابته بـ«عاهة» وفقا لتقرير الصفة التشريحية.

 

 

وعقدت هيئة المحكمة جلستها ، برئاسة المستشار محمد شرابي ، وعضوية المستشارين محمد يوسف ، وتامر مجدي ، وأمانة سر على العسلي ، ومحمد مصطفي هارون ، وخالد محمد عبدالغني ، وأصدرت حكمها بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن المشدد 5 سنوات ، والزمتهم المصاريف الجنائية ، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

 

وكان اللواء محمد مصطفى ضبش ، مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا من عمليات النجدة ، بوقوع مشاجرة تطورت إلى معركة بالشوم والعصا، بإحدى قرى مركز مغاغة ، وانتقل فريق من البحث الجنائي ، تحت اشراف اللواء حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية ، حيث تبين قيام ثلاثة أشقاء بالتعدي على آخر ، مما تسبب في إصابته بجروح وكسور متنوعة  ، وتم القبض على المتهمين ، وإحالتهم للنيابة العامة للتصرف.

 

من جانبه  ، أحال المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، الأشقاء الثلاثة ، للمحاكمة الجنائية ، في القضية رقم 15776 لسنة 2023 ، والمقيدة برقم 2118 لسنة 2023 كلي شمال المنيا ، مطالبا بتطبيق مواد قانون العقوبات الجنائية على المتهمين الثلاثة.

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