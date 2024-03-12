جامعة كفر الشيخ تحصد 14جائزة في معرض العلوم والهندسة

حصدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، 14 مركزاً وجائزةً، لمشاركتهم بمشروعات متنوعة خلال التقييم النهائى لمكتبة الإسكندرية ايسف 2024، وبالمعرض الدولي للعلوم والهندسة،بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.



وأعرب محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، عن سعادته، بما حققه الطلاب والطالبات من مراكز متقدمة، إضافة إلى ترشيح طلاب للسفر للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة بمشروعاتهم ال3، موجها الشكر للطلاب والطلاب وأولياء أمورهم ومشرفيهم على الدعم المقدم للطلاب، كما وجه الشكر لوكيل وزارة التربية والتعليم وقيادات المديرية.



وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ محمد عبدالله، عن حصد تعليم كفر الشيخ 14مركزاً وجائزة خلال التقييم للمعرض النهائى لمكتبة الإسكندرية ايسف 2024، بالمعرض الدولي للعلوم والهندسة، للمشروعات المشاركة، من بينهم 3 جوائز دولية ( السفر للولايات المتحدة الأمريكية)، و6 جوائز مركز أول جمهورى، ومركز ثان جمهورى، ومركز تالت جمهورى، وجائزة لأفضل عرض تقديمى، وجائزة أفضل مجهود بحثى، متمنيا التوفيق للطلاب والطالبات.



ووجه محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الشكر للطلاب ولمشرفيهم، على المجهود المبذول، لتحقيق تلك النتيجة المشرفة، من خلال المشاركة بالمعرض بمشروعات متميزة، كما وجه الشكر لأسر الطلاب والطالبات، لتشجيعهم، ومسانداتهم لأبنائهم.

كان ذلك بإشراف وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جوده، وكيل المديرية، و مدير مركز التطوير التكنولوجي، وائل الحداد، ومدير إدارة التدريب، عمرو منير والمنسق العام للايسف بالمحافظة، أحمد توفيق، والمنسق المساعد للايسف بالمحافظة محمد حسين.