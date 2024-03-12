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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجيش الأمريكي: سنقيم الرصيف البحري في غزة دون أي جنود على الأرض

غزة
غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" عن الجيش الأمريكي، أنه سيقيم الرصيف البحري في غزة دون أن يكون لديه أي جنود على الأرض.

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الجيش الأمريكي يعلن عن عمليات إنزال جوي جديدة لقطاع غزة

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الجيش الأمريكي: إسقاط 15 طائرة مسيرة أحادية الاتجاه بالبحر الأحمر وخليج عدن

وأضاف الجيش الأمريكي: "الرصيف الذي سنبنيه سيكون على بعد ميلين من شاطئ غزة، كما سيشارك في بنائه 500 جندي أمريكي"

قطر والولايات المتحدة تبحثان جهود التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

 

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الثلاثاء، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في غزة دون عوائق.

 

وذكرت وكالة الأنباء القطرية «قنا»، أن اللقاء شهد استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية.

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