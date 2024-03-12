الجيش الأمريكي: سنقيم الرصيف البحري في غزة دون أي جنود على الأرض

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" عن الجيش الأمريكي، أنه سيقيم الرصيف البحري في غزة دون أن يكون لديه أي جنود على الأرض.

وأضاف الجيش الأمريكي: "الرصيف الذي سنبنيه سيكون على بعد ميلين من شاطئ غزة، كما سيشارك في بنائه 500 جندي أمريكي"

قطر والولايات المتحدة تبحثان جهود التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الثلاثاء، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في غزة دون عوائق.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية «قنا»، أن اللقاء شهد استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية.