الثلاثاء 12 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

المنيا تواصل أعمال تطوير ورصف شوارع أبوقرقاص

رصف الشوارع
رصف الشوارع

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا، جهودها فى رصف وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة الميادين والشوارع على مستوى المحافظة ، تنفيذا ًلتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وضمن خطة المحافظة ، لتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين بمختلف القطاعات ، وتيسير الحركة المرورية داخل الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة.

ومن جانبه، تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا ، أعمال تطوير ميدان التنظيم والإدارة بحي جنوب المدينة ، ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالي ، حيث يتم حاليا الإنتهاء من أعمال التطوير ، وصب الخرسانة المطبوعة بالجزيرة الوسطى بكورنيش النيل، موجهاً رئيس المركز ، الجهات المنفذة بسرعة انجاز الأعمال بالكفاءة المطلوبة وفى الوقت المحدد، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمدينة وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.

وفى ذات السياق ، تفقد تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ، أعمال الرصف بحي شرق المدينة ، وكذلك استكمال رصف طريق المنشية وتفرعاته ، ضمن الخطة الإستثمارية الموحدة لعام 2023/2024.

وتنفذ الأعمال وحدة الرصف والإنشاءات بالمحافظة ، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل، مشيراً إلى استمرار الأعمال للانتهاء من التنفيذ والإلتزام بالجدول الزمني المحدد ، حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من خدمات ، في قطاع الطرق والتي تمثل عصب التنمية والتجارة ، لتعود بالنفع على المواطنين .

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