المنيا تواصل أعمال تطوير ورصف شوارع أبوقرقاص

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا، جهودها فى رصف وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة الميادين والشوارع على مستوى المحافظة ، تنفيذا ًلتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وضمن خطة المحافظة ، لتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين بمختلف القطاعات ، وتيسير الحركة المرورية داخل الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة.

ومن جانبه، تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا ، أعمال تطوير ميدان التنظيم والإدارة بحي جنوب المدينة ، ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالي ، حيث يتم حاليا الإنتهاء من أعمال التطوير ، وصب الخرسانة المطبوعة بالجزيرة الوسطى بكورنيش النيل، موجهاً رئيس المركز ، الجهات المنفذة بسرعة انجاز الأعمال بالكفاءة المطلوبة وفى الوقت المحدد، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمدينة وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.

وفى ذات السياق ، تفقد تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ، أعمال الرصف بحي شرق المدينة ، وكذلك استكمال رصف طريق المنشية وتفرعاته ، ضمن الخطة الإستثمارية الموحدة لعام 2023/2024.

وتنفذ الأعمال وحدة الرصف والإنشاءات بالمحافظة ، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل، مشيراً إلى استمرار الأعمال للانتهاء من التنفيذ والإلتزام بالجدول الزمني المحدد ، حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من خدمات ، في قطاع الطرق والتي تمثل عصب التنمية والتجارة ، لتعود بالنفع على المواطنين .