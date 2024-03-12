الداخلية: ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بسوهاج

نجحت الداخلية فى ضبط شخص بسوهاج لإدارته ورشة لتصنيع وصيانة الأسلحة النارية بمنزله وبحوزته 18 قطعة سلاح نارى وأدوات وأجزاء التصنيع، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن سوهاج قيام (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة طما) بإدارة منزله كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بداخل منزله على ورشة وبداخلها 2 بندقية خرطوش - طبنجة - 15 فرد محلى- خزينة - عدد من الطلقات- مجموعة من أدوات وأجزاء تصنيع الأسلحة النارية.

وفى سياق ذاته شنت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومرورجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

وأسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (267 قطعة سلاح نارى بحوزة 195متهم).. وذلك على النحو التالى :(35) بندقية آلية. (47) بندقية خرطوش.(5) طبنجات .(180) فرد محلى.(1156) طلقة مختلفة الأعيرة.(35) خزينة متنوعة.ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.(279) قطعة سلاح أبيض .

وفي سياق منفصل لقى شخصان مصرعهما تحت الانقاض اثر انهيار عقار بمنطقة الورديان بغرب الاسكندرية وجارى البحث عن باقى السكان تحت الانقاض .

كان قد تلقى اللواء خالد البراوى مدير الامن اخطارا من مامور قسم شرطة الورديان يفيد ورد بلاغ غرفة عمليات حى غرب الإسكندرية بانهيار عقار بشارع السبكي بمنطقة الورديان ، انتقل على الفور مسؤولي الحي وضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة 4 سيارات دفاع مدني و4 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ يتم البحث عن ضحايا تحت الانقاض .

بالفحص والمعاينة تبين أن العقار بناء قديم، مكون من أرضي و3 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وانهياره حتى سطح الأرض عدا أجزاء من المحلات بالطابق الأرضي.

وأسفر الانهيار عن مصرع اثنين، تم انتشالهما من تحت الانقاض، بالإضافة إلى وجود آخرين عالقين تحت الأنقاض جاري البحث عنهما، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.