وكيل تعليم الشرقية يُشيد بإرتفاع نسبة حضور الطلاب بالمدارس

تابع المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اليوم الثلاثاء، مدرستي أبو عيد الابتدائية ومدرسة الهوابر الإعدادية المشتركة بإدارة ديرب نجم التعليمية، وذلك للإطمئنان على سير وانتظام العملية التعليمية خلال شهر رمضان المبارك.

وقد تفقد وكيل الوزارة فصول مدرسة أبو عيد الابتدائية، واطمأن على انتظام سير الدراسة بالمدرسة، وناقش التلاميذ فيما تمت دراسته من المناهج الدراسية، وتأكد من إستلام التلاميذ للكتب الدراسية وممارسة الانشطة الرياضية داخل المدرسة، موجها الشكر لإدارة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة، لارتفاع نسبة حضور التلاميذ، وحثهم على مواصلة العمل وجعل المدرسة مصدر جذب لتلاميذ خلال الفترة القادمة.

وشملت زيارة وكيل الوزارة، مدرسة الهوابر الإعدادية المشتركة، وتفقد فصول المدرسة والمعامل وغرفة المكتبة، مع متابعة تفعيل حصص المشاهدة، موجها بمساعدة الطلاب فى توصيل كافة المعلومات والروابط والأكواد اللازمة للدخول على المنصات التعليمية، والتواصل المستمر مع الطلاب كداعمين وميسرين العملية التعليمية.

ووجه وكيل الوزارة بأهمية متابعة برامج القنوات التعليمية أثناء فترة تواجد الطلاب بالمنزل، للاستفادة من البرامج والدروس المنهجية التي تقدمها القنوات التعليمية، ومشددا على دمج التكنولوجيا في اليوم الدراسي من خلال تفعيل حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال القنوات التعليمية في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال «السبورة الذكية أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر»، مما سيساهم بشكل فعال في توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، والمساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة.

وطالب وكيل الوزارة في ختام زيارته، بمواصلة المتابعة الميدانية لجميع المدارس بكافة المراحل التعليمية، للوقوف على الجوانب الإيجابيات وجوانب السلبيات، وحل جميع المعوقات التي تعوق انتظام الدراسة على الفور، بالإضافة إلى متابعة حضور وانتظام الطلاب، وتفعيل الغياب الالكتروني، والالتزام بتنفيذ القرارات الوزارية والكتب الدورية لتحقيق الانضباط الإداري.