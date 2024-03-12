بعد ختام فعاليات بورصة برلين السياحية ITB.. تفاؤل فى القطاع السياحى بموسم الصيف

وزير السياحة يستعرض فى لقاءاته حوافز الاستثمار الفندقى لتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين

تطوير البنية التحتية وتحسين الطرق والمواصلات والمطارات أحد إنجاز ات الحكومة المصرية

«عيسى»: المتحف الكبير صرح يقدم تجربة سياحية متميزة ورأس الحكمة إضافة كبيرة للقطاع السياحى

سامح حويدق: زيادة أكثر من ١٠٪ فى الحركة الوافدة العام الجارى

اختتمت فعاليات بورصة برلين السياحية بمشاركة قوية لمصر، وقد حظى الجناح المصرى بإقبال كبير من المشاركين وكبار منظمى الرحلات وكبرى شركات السياحة والطيران من السوق الألمانى ومختلف دول العالم المشاركة فى المعرض، وأشاد الجميع بالتصميم الراقى للجناح المصرى، وهو ما خلق حالة من التفاؤل بين المستثمرين من أصحاب الشركات والفنادق المصرية، وتوقعوا أن العام الجارى ٢٠٢٤ سيشهد زيادة كبيرة من الحركة الوافدة تصل لأكثر من ١٠٪ وهو ما تؤكده المؤشرات الجيدة لحجوزات موسم الصيف، كما قال رجل الاعمال سامح حويدق نائب رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر الذى أكد أن العام الجارى سيشهد زيادة فى الحركة السياحية تفوق ٢٠٢٣.

وكان أحمد عيسى وزير السياحة والآثار قد عقد عدداً من اللقاءات الرسمية والمهنية وذلك على هامش مشاركتة فى بورصة برلين السياحية ITB إلى جانب مؤتمر صحفى حضره ما يقرب من 100 من ممثلى عدد من وسائل الإعلام الألمانية والدولية.

وحرص الوزير فى جميع لقاءاته الحديث عما اتخذته الوزارة من إجراءات للحفاظ على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر ولاسيما فى ظل الأحداث الجارية التى تشهدها المنطقة، ما انعكس بشكل إيجابى على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، مشيراً إلى أنه من بين هذه الإجراءات التواصل المباشر مع المسئولين فى شركات الطيران الأجنبية لضمان استمرار تشغيل رحلات الطيران إلى مصر والتواصل المباشر مع كبار منظمى الرحلات العاملين فى الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر وإرسال خطابات لهم تتضمن رسائل إيجابية لطمأنة الأسواق.

وتحدث أيضاً عن حوافز الاستثمار الفندقى التى تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية والتى من شأنها أن تعمل على حث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحى فى مصر ولا سيما فى المجال الفندقى، لافتاً إلى أن هذه الحوافز تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية فى مصر، وتحفيز المستثمرين الذين سيشاركون سواء فى الانتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة فى بداية عام 2026.

كما استعرض «عيسى» ما تشهده البنية التحتية فى مصر من تطور كبير وتحسين فى شبكة الطرق والمواصلات والمطارات والسكك الحديدية الجديدة وتشغيل مطارات جديدة بما ينعكس إيجابياً على قطاع السياحة بها وسهولة انتقال السائحين.

وخلال المؤتمر الصحفى تحدث الوزير عن منتج القاهرة الكبرى الثقافى الجديد Cairo City Break الذى سيجعل من مدينة القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته ما سيعمل على زيادة عدد الليالى السياحية بها لاسيما فى ضوء ما يتميز به هذا المنتج من مقومات سياحية وأثرية متنوعة.

وأشار الوزير فى حديثه إلى المتحف المصرى الكبير مؤكداً أن هذا الصرح العظيم سيقدم تجربة سياحية متميزة لزائريه، مضيفاً إلى أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال بالمتحف نهاية شهر مارس الجارى ليتم بعد ذلك تحديد وإعلان موعد الافتتاح الرسمى للمتحف.

وعن مشروع رأس الحكمة وتأثيره على القطاع السياحى فى مصر، أوضح الوزير أن هذا المشروع يعد إضافة كبيرة للسياحة وقطاع الإسكان أيضا، وسيسهم فى إضافة مقصد سياحى جديد يجذب السائحين ذوى الإنفاق المرتفع.

وخلال المؤتمر، استعرض الوزير الاستراتيجية الوطنية للسياحة فى مصر وتهدف إلى تحقيق نمو سنوى فى أعداد السائحين الوافدين لمصر بنسبة 25% -30% للوصول إلى مستهدفات الدولة المصرية لتحقيق 30 مليون سائح بحلول عام 2028، مستعرضاً أبرز محاورها والتى تتمثل فى زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر عن نظيرتها فى عام 2021 بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى، وتحسين مناخ الاستثمار السياحى فى مصر لاسيما الفندقى، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة.

كما حرص، أحمد عيسى، على عقد مجموعة من اللقاءات الرسمية على هامش زيارته للعاصمة الألمانية برلين، حيث التقى مع أحمد الخطيب وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية، والمعز بلحسين وزير السياحة والصناعات التقليدية بدولة تونس، وMiguel Turroco Marqués وزير الدولة للسياحة بالمكسيك.

وقد تم، خلال هذه اللقاءات، مناقشة أوجه التعاون المشترك بين مصر وهذه الدول الثلاث فى مجال السياحة والآثار، وبحث آليات زيادة حركة السياحة البينية بصورة أكبر بينهم خلال الفترة المقبلة.

وتبادل الوزير مع نظرائه استعراض كل موقف السياحة فى دولهم، والخطط المستقبلية لتنمية صناعة السياحة بها، وتم الاتفاق على آليات تفعيل العمل بالموضوعات التى تم طرحها لتعزيز مزيد من التعاون بين مصر وهذه الدول.

ومن ناحية أخرى حرص عمدة برلين، على زيارة الجناح المصرى المشارك فى بورصة برلين السياحية، وأشاد بك وبالتصميم المتميز، ورحب به الوزير مؤكداً أهمية السوق الألمانى بالنسبة لمصر حيث يعتبر من الأسواق السياحية المصدرة للحركة السياحية الوافدة لمصر، ولا سيما فى ظل مكانة المقصد السياحى المصرى بالنسبة للسائحين الألمان.

وحرص أحمد عيسى على تقديم الدعوة لعمدة برلين لزيارة مصر فى أقرب فرصة للاستمتاع بتجربة سياحية متميزة بها وخاصة لما تتمتع به من منتجات ومقومات سياحية وأثرية متنوعة لا مثيل لها حول العالم.

شارك فى اللقاءات التى عقدها الوزير السفير خالد جلال سفير مصر فى برلين، وعمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، ويمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والمهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار للاتصال المؤسسى والمتحدث الرسمى للوزارة، ومحمد فرج الملحق السياحى بالمكتب السياحى ببرلين بألمانيا والمشرف الإدارى والمالى على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.