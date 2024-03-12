"تضحية بلا حدود" ضمن نقاشات ثقافة الفيوم احتفاء بيوم الشهيد

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفاء بيوم الشهيد، المعد برعاية وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

وفي السياق، شهدت مكتبة الفيوم العامة محاضرة بعنوان "تضحية بلا حدود" أوضحت فيها مروة محمود عطية أخصائي ثقافي بالمكتبة، مفهوم التضحية التى تدفع الإنسان للدفاع عن وطنه بكل ما يملك من قوة، ويبذل الجهد والمال والنفس فى سبيل الدفاع عن وطنه، ثم طرحت نماذج لبعض من شهدائنا العظماء بدء من حرب الاستنزاف ووصولا إلى حرب أكتوبر المجيدة والتى راح ضحيتها كثير من الشهداء والأبطال ممن حققوا العزة والنصر للشعب المصري وكان على رأسهم الفريق أول عبد المنعم رياض الذى وافته المنية متأثرا بنيران مدفعية العدو أثناء الاشتباك وتم نقله إلى مستشفى الإسماعيلية وخرج الشعب بجميع فئاته لتوديعه، لذا جاء هذا اليوم لتكريم ذكرى وفاته، واختتم اللقاء بتوجيه التحية لجميع شهدائنا من رجال الشرطة والجيش علي مايبذلونه ويقدمونه من تضحيات وعطاء بلا حدود.

"تضحيات الشهداء وبناء الوطن".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

ونفذت مكتبة الطفل بمكتبة الفيوم العامة ورشة لتصميم مجلة حائط بعنوان "يوم الشهيد" بإشراف هناء حسن فرج مسئول مكتبة الطفل، وهند عبد التواب أمينة المكتبة، كما شهدت مدرسة الفصل الواحد باللاهون محاضرة بعنوان "تضحيات الشهداء وبناء الوطن"، تحدثت فيها سماح محمد سيد معلمة بمدرسة الفصل الواحد أن يوم الشهيد هو مناسبة لتكريم الشهداء ممن قدموا أرواحهم في سبيل الوطن والدفاع عنه، وتخليدا لذكراهم، ويحق للشهيد أن نتذكره دائما فى جميع المناسبات، فالشهداء ليسوا أرقاما أو أسماء بل هم قصص وحكايات لأبطال عظماء قاموا بالدفاع وصون كرامتنا بين الشعوب، مؤكدة أنه يجب علينا تعريف الأجيال الجديدة بتاريخ الشهداء كي يفتخروا بأبطالهم، ويقتدوا بمسيرتهم.

وفي السياق ذاته، شهدت مكتبة جرفس حوارا مفتوحا مع عدد من طلاب المدارس، أعدته أسماء أحمد مديرة المكتبة، عبرت خلاله عن مشاعر الاعتزاز والفخر برجال ضحوا بدمائهم وأنفسهم في سبيل وطنهم، فالجندي المصري خير أجناد الأرض على مر العصور.

جاءت الفعاليات ضمن برنامج أعدته هيئة قصور الثقافة خلال شهر مارس الحالي، احتفاء بشهداء مصر الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيل على أمن وسلامة الوطن، بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وينفذها فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع.