إرتفاع درجات الحرارة مع ثاني أيام رمضان بالإسماعيلية

شهدت حالة الطقس بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء ثاني أيام شهر رمضان المبارك، ارتفاع درجات الحرارة على كافة المدن والمراكز، وبلغت درجة درجة الحرارة العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 16 درجة مئوية.

وتعيش الأسواق التجارية، خلال ساعات النهار، نشاطاً محدودا تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة؛ لتعاود نشاطها في ساعات الليل مع انقضاء اوقات الصيام .

وتنتظم حركة سير المرور بالطرق السريعة والمحاور المروية الرئيسية والميادين العامة في ساعات الصباح وتشهد حركة الملاحة الدولية بقناة السويس انتظاما اليوم ضمن قافلتي الشمال والجنوب.فيما تنتظم أعمال الصيد ببحيرة التمساح والبحيرات المرة وقناة السويس.