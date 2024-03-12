القوات اليمنية تستهدف سفينة أمريكية في البحر الأحمر

استهدفت القوات المسلحة اليمنية سفينة أمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، فجر اليوم الثلاثاء الموافق ثاني أيام شهر رمضان المبارك.

وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع في بيان صحفي:" نفذت القواتُ البحرية في القوات المسلحةِ اليمنية بعون الله تعالى عملية استهدافٍ لسفينةِ (Pinocchio) الأمريكية في البحرِ الأحمر وذلك بعددٍ من الصواريخ البحرية المناسبة وكانتِ الإصابةُ دقيقةً بفضل الله.

وأشار إلى أن ذلك يعد "انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا"، مؤكدًا استمرار القوات المسلحة اليمنية في منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

كما أكدت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ أنَّ عملياتِها العسكريةَ ستتصاعدُ بعونِ اللهِ تعالى خلالَ شهرِ رمضانَ شهرِ الجهادِ نصرةً ودعماً وإسناداً للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ ولإخوانِنا المجاهدينَ في قطاعِ غزة.

ومساء الاثنين، أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، عن عدوان أمريكي بريطاني بـ5 غارات، على محافظة صعدة شمالي اليمن.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت الجماعة في بيانات متعددة، استهداف محافظة الحديدة غربي اليمن، ب 13 غارة جوية أمريكية بريطانية.

و”تضامنا مع غزة” التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، تستهدف القوات اليمنية التي تديرها أنصار الله بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف “مواقع” في مناطق مختلفة من اليمن، بدعوى الرد على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت أنصار الله أنها باتت تعد جميع السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.