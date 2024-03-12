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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منطقة الإسكندرية تثمن دور جماهير الاتحاد ومصيلحى فى أزمة "رفعت"

بيان منطقة الاسكندرية
بيان منطقة الاسكندرية لكرة القدم

أعلنت منطقة الإسكندرية لكرة القدم المشرف عليها الكابتن عامر حسين عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات فى بيان لها بأنها تثمن الدور الذى قام به محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى من جهد خلال عملية نقل اللاعب أحمد رفعت نجم فريق مودرن فيوتشر الى المستشفى إثر إصابته بحالة إغماء وفقدان للوعى خلال مباراة فريق فيوتشر أمام نادى الاتحاد السكندرى.

كما شددت منطقة الاسكندرية لكرة القدم على الدور الذى قام به جماهير الاتحاد بملازمة "رفعت" بالمستشفى للاطمئنان عليه، وهو ما وصفته فى بيانها بالجماهير الوفية.

يذكر أن حالة اللاعب فى تحسن عما كان الوضع عليه لحظة دخوله المستشفى.

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