مركز شباب السعادات يحتضن فعالية لمحو الأمية في الشرقية

احتضن مركز شباب السعادات في بلبيس بمحافظة الشرقية، فعالية لمحو الأمية، بالوحدة المحلية لكفر أيوب، بحضور رئيس الوحدة أحمد الجنزوري، وتأتي الفعالية ضمن بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة، والجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، برئاسة الدكتور عيد عبد الواحد.



أشرف على القافلة الإعلامية غير الممولة التي تضمنت إجراء الامتحان الفوري لـ 100 دارس في الامتحان الفوري لطلبة الجامعات، لؤي عبد الله سليم، مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالشرقية.



أعربت رئيس مركز شباب السعادات، الكاتبة الصحفية هناء قنديل، عن سعادتها الغامرة باستضافة هذه الفعالية التنويرية الهامة، مؤكدة على أهمية أن تتحول مراكز الشباب إلى منارات ثقافية، وألا يقتصر دورها على توفير فرص ممارسة الرياضة فقط.



ورحب وكيل وزارة الشباب والرياضة، الدكتور محمود عبد العظيم، بتنفيذ هذه الفعاليات الثقافية الرامية إلى رفع مستوى المجتمع، وتعزيز القدرات المعرفية للشباب، مشددًا على استعداده الدائم لدعم ومساندة جميع الفعاليات التي ترفع من مستوى الوعي لدى الشباب.



وقال لؤي عبد الله سليم، مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالشرقية، إن فعاليات محو الأمية تعد من أهم الأنشطة الثقافية التي تحظى باهتمام جميع أجهزة الدولة، لما لها من عائد إيجابي على المجتمع.



وأكد وليد الجمل، مدير إدارة الشباب والرياضة ببلبيس، أن استضافة هذه الفعاليات يأتي بناء على توجيهات الوزارة، التي تهدف إلى دعم جميع الفعاليات التي تفيد الشباب.



وأشار أحمد الجنزوري رئيس الوحدة المحلية لكفر أيوب، إلى اعتبار جهود الفاعلية يأتي من عناصر الدور الوطني المنوط بالمحليات حفاظا على الشباب.



وأعرب نشأت سعدون، مدير إدارة محو الأمية ببلبيس، عن سعادته بنجاح جميع المتقدمين، لافتًا إلى الحرص على تكرار هذه الفعاليات بمراكز الشباب.