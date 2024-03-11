أهالي دسوق يصرخون: أنقذونا من "التكاتك".. بلطجة وازعاج ومعارك يومية

رصدت جبهة شباب الصحفيين أثناء زيارتها إلى مدينة دسوق محافظة كفر الشيخ حالة الغضب التي تسيطر على الأهالي بسبب انتشار "التوك توك" بطريقة مستفزة وملفتة للنظر حيث سيطروا على شوارع مدينة العارف بالله سيدي ابراهيم الدسوقي وكونوا امبراطوريه راحت تفرض أوضاعا غريبه على الأهالي من بلطجة ومكبرات صوت واغاني صاخبة طوال الليل والنهار على مرأى ومسمع من المسئولين في دسوق الذين جعلوا إذنا من طين واخري من عجين.



قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الاثنين: تخيلوا إن أصحاب التكاتك معظمهم صبية صغار لا تتعدى أعمارهم 15 سنة ويقودون التوك توك دون رخصة أو أوراق ويتسابقون في الميادين والشوارع الرئيسية بسرعات جنونية نتح عنها حوادث كثيرة وسط حالة من تكبير الدماغ واللامبالاة من صرخات المواطنين وخاصة كبار السن

اضاف طواله:لقد لمسنا الأزمة"التكاتك "التي تؤرق حياة "الدسايقة"على أرض الواقع و تلقينا مئات الاستغاثات لإنقاذهم من هذه الكارثة بعد أن فقدوا الأمل في أي مسئول داخل المحافظة.

أشار رئيس الجبهة إلي إن الملفت للنظر في مدينة دسوق إنها تحولت إلي موقف كبير للتكاتك والتي جاءت من مراكز وقري أخري سواء من داخل المحافظة أو المحافظات المجاورة مما تسبب في وجود مشاجرات يومية للفوز بالركاب تتحول الى معارك وخاصة على المزلقانات الرئيسيه

أوضح طواله إلي إن من الظواهر السلبية أيضا التي أصبحت شعار مدينة دسوق سيطرة بعض الأشخاص على قطع الاراضي الفضاء وتحويلها إلي جراج للتكاتك ويسهرون حتى الصباح كل يوم على اغاني المهرجانات التي تزعج المواطنين في صمت تام من مجلس المدينة الذي أصبح خارج نطاق الخدمة