لحصولهم على مراكز متقدمة.. وكيل تعليم قنا يكرم أبطال المدارس

كرم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، لاعبات منتخب قنا للسلة الحاصلات على الميداليات البرونزية، وذلك لحصولهن على المركز الثالث في منافسات كرة السلة والرابع في تنس الطاولة ببطولة المدارس، التي نظمتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تحت شعار ( كوني متميزة ) بمحافظة الإسكندرية.

حيث تم تكريم كلا من مريم احمد بدوي و روفيدا ايهاب محمد و ملك محمد عادل ( مدرسة سيدي عبد الرحيم الإعدادية بنات ) و مهاد محمد الملقب ( مدرسة جنوب قنا الاعدادية بنات ) واللاعبة سجى وليد عبد الوهاب بمدرسة جنوب قنا الإعدادية بنات لحصولها على المركز الرابع على مستوى الجمهورية ، و جنى حسني مبارك، وذلك لتمثيلهن منتخب مديرية التربية والتعليم بقنا في البطولة لرياضة تنس الطاولة عن المرحلة الإعدادية .

وفى ذات السياق كرم مدير تعليم قنا المتميزات من لاعبات تنس الطاولة في بطولة المدارس للمرحلة الابتدائية المعادي، وقد حصلن على ثالث الجمهورية في منافسات الزوجي وهن جودي حسني مبارك التلميذة بمدرسة ناصر الابتدائية و رحمة احمد محمد التلميذة بمدرسة قنا الرسمية لغات .

كما كرم الدكتور محمد السيد، كلا من الكابتن حسين بلاش مسئول المسابقات بالتوجيه العام للتربية الرياضية و الكابتن محمد فاروق مدرب الفريق الممثل لمنتخب قنا وايناس جابر حمزة مدير مدرسة سيدي عبد الرحيم الإعدادية بنات .

وأثنى السيد على موهبة اللاعبات في تنس الطاولة والسلة ونجاحهن في تغيير الفكرة النمطية عن فتيات الصعيد وقدرتهن على التميز بين لاعبات الأندية الكبرى ، ووجه الشكر إلى التوجيه العام و المدربين الداعمين لممارسة الأنشطة الرياضية بالمدارس .