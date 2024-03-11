إجتماع لمناقشة ملف التعديات على الأراضى الزراعية بمركز قوص بقنا

عقد الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص والمهندس محمد الجيلاني َوكيل وزارة الزراعة، اليوم اجتماع موسع مع رؤساء الوحدات القروية وفني التنظيم ومسئولي الجمعيات الزراعية، لمناقشة ملف التعديات على الأراضى الزراعية بالوحدة، حضر الاجتماع كل من فراج الوحش وهبة الفولي نائبي رئيس المركز ومحمد عبد الفتاح مدير الإدارة الهندسية.

واشار رئيس المركز في بداية الاجتماع الي ان قطاع الزراعة في مقدمة أولويات القيادة السياسية، نظراً لأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين الذي هو جزء من الأمن القومي، مؤكدا علي ان ملف التعديات علي الرقعة الزراعية حاضر دائما علي رأس أولويات اجندة العمل ويحظي بأولوية كبيرة لدي القيادات التنفيذية، مشيرًا إلى ان هناك متابعة يومية لهذا الملف ومتابعة لتقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية للوقوف علي موقف التعديات اول باول.

ووجَّه رئيس المركز خلال الاجتماع المعنيين بضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضى الزراعية، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها، سعيًا نحو تحقيق الأهداف المرجوة اقتصاديًا وتنمويًا، والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب، واطلع رئيس المركز وكيل وزاراة الزراعة المسئولين بالوحدة والادارة الزراعية على مستجدات الجهود الرامية لصون وحماية الاراضي الزراعية على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب، فضلًا عن عرض التحديات التي تواجه الجهات المعنية في هذا الصدد، وسبل التغلب عليها.

ومن جانبه أكد وكيل وزاراة الزراعة على أهمية تضافر الجهود بين كافة المؤسسات للقضاء على اي ممارسات خاطئة سواء بالبناء او بالتبوير، مؤكداً علي اهمية المتابعة الميدانية لمسئولي الجمعيات وفني التنظيم لرصد اي تعديات والقضاء عليها في مهدها.